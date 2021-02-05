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Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире
В январе
Компания Sensor Tower сообщила, что в январе 2021 года Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Мессенджер даже обогнал таких гигантов, как TikTok и WhatsApp.
За указанный период количество скачиваний и установок Telegram достигло 63 млн. Это почти в четыре раза больше, чем было в январе 2020 года. Больше всего мессенджер скачивали в Индии и Индонезии.
На втором месте оказался TikTok с 62 млн скачиваний. В топ-5 также вошли Signal, Facebook и WhatsApp. Что интересно, Telegram был безоговорочным лидером в Google Play. В App Store же мессенджер занял только четвёртое место.
Напомним, в январе WhatsApp объявил об изменениях в пользовательском соглашении, связанных с персональными данными. После этого многие начали скачивать альтернативные мессенджеры.