Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире

За указанный период количество скачиваний и установок Telegram достигло 63 млн. Это почти в четыре раза больше, чем было в январе 2020 года. Больше всего мессенджер скачивали в Индии и Индонезии.

На втором месте оказался TikTok с 62 млн скачиваний. В топ-5 также вошли Signal, Facebook и WhatsApp. Что интересно, Telegram был безоговорочным лидером в Google Play. В App Store же мессенджер занял только четвёртое место.

Напомним, в январе WhatsApp объявил об изменениях в пользовательском соглашении, связанных с персональными данными. После этого многие начали скачивать альтернативные мессенджеры.