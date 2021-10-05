Telegram стал самым скачиваемым приложением у американцев с iPhone

По данным аналитиков, Telegram вчера поднялся на 55 позиций в рейтинге загрузок App Store. Мессенджер Павла Дурова возглавил топ в США.

Специалисты сервиса «Билайн.Аналитика» тоже заметили рост Telegram. По их словам, количество регистраций в мессенджере Дурова 4 октября выросло на 143% в сравнении со средним ежедневным показателем».

Пока неясно, останутся ли все эти пользователи в Telegram на постоянной основе. WhatsApp уже снова работает. Сбой сервисов Facebook продлился всего шесть часов.