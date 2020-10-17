Telegram в России набрал пользователей, а WhatsApp потерял

В августе ежемесячная аудитория WhatsApp (люди, которые заходили в мессенджер хотя бы раз в месяц) составила 70,6 млн человек. Однако за месяц число пользователей сократилось на 0,1%.

На втором месте по популярности оказался Viber — 36,2 млн. За месяц он тоже увидел сокращение пользователей — на 0,5%.

Третье место занимает Telegram с ежемесячной аудиторией в 26,7 млн. Мессенджер может похвастаться приростом в 0,9%.

Затем следуют Google Чат (22,5 млн) и Messenger от Facebook (7,1 млн).