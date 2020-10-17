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Вчера 22:56
Telegram в России набрал пользователей, а WhatsApp потерял
Тем не менее WhatsApp остаётся самым популярным мессенджером
Компания Mediascope поделилась статистикой по аудитории мессенджеров в России за август 2020 года. Ежемесячное число пользователей Telegram выросло на 1,2 млн, или 0,9%, а вот WhatsApp пользователей потерял. При этом именно последний мессенджер остаётся самым популярным среди россиян старше 12 лет.
В августе ежемесячная аудитория WhatsApp (люди, которые заходили в мессенджер хотя бы раз в месяц) составила 70,6 млн человек. Однако за месяц число пользователей сократилось на 0,1%.
На втором месте по популярности оказался Viber — 36,2 млн. За месяц он тоже увидел сокращение пользователей — на 0,5%.
Третье место занимает Telegram с ежемесячной аудиторией в 26,7 млн. Мессенджер может похвастаться приростом в 0,9%.
Затем следуют Google Чат (22,5 млн) и Messenger от Facebook (7,1 млн).