Telegram в России упал

О сбое свидетельствуют данные DownDetector. Судя по ним, проблемы начались около 15:00 по московскому времени. На момент публикации заметки Telegram всё ещё не работает.

В основном пользователи сообщают о проблеме с подключением. В комментариях DownDetector люди пишут, что Telegram упал в России, а также Украине, Белоруссии и Узбекистане. По карте сбоев видно, что чаще всего о проблеме сообщают в Москве и Санкт-Петербурге. Но точки со сбоями стали появляться по всей стране.

Напомним, в конце прошлого года тоже наблюдались большие сбои в мессенджере. Они происходили по всему миру, а не только в России.