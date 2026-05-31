Telegram вернулся на часы с Wear OS

Опубликовано 31 мая 2026
Telegram вернулся на часы с Wear OSСпустя время
Telegram вернулся на умные часы под управлением системы Wear OS, заметили СМИ. Компания выпустила новую версию приложения для бета-тестеров.
Предыдущее приложение для часов Telegram закрыл ещё в 2021 году. Владельцам часов приходилось пользоваться либо стандартными уведомлениями, либо программами от сторонних разработчиков.
Новая версия «внешне и по работе» очень похожа на полноценный Telegram на телефоне. В ней даже сохраняются фоны чатов. Большие группы, мол, удобно просматривать благодаря продуманной компактной вёрстке.
В переписках есть даже кнопка «Открыть на телефоне» — чтобы продолжить чтение с того же места на основном устройстве.