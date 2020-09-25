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Telegram внедрит комментарии к постам в каналах
Но это может стать проблемой
Издание «Код Дурова» сообщило, что команда мессенджера Telegram намерена внедрить комментарии к постам в каналах. По сути, произойдёт объединение каналов и групп. Как утверждают эксперты, у этого нововведения есть серьёзные минусы.
Собеседники издания рассказали, что можно будет отдельно комментировать каждый пост. Комментарии при этом будут появляться и в привязанном к каналу публичном чате.
Эксперты предупреждают, что создаваемые в чате сообщения под каждую публикацию приведут к неограниченному количеству спама. К тому же пользователям не нужно будет присоединяться к привязанному к каналу чату и проходить хоть какую-то проверку.
Ранее эксперт Фёдор Скуратов уже говорил, что такой подход приведёт к спаму и проблемам модераторов чатов. По сути, комментарии к публикациям являются «сообщениями в чат, сделанными реплаями к репосту из канала».