Telegram всего лишь тринадцатый: опубликован мировой рейтинг соцсетей

По данным авторов отчёта, на январь 2022 года в мире насчитывается 4,95 млрд активных интернет-пользователей. Это 62,5% населения Земли.

Аналитики выяснили, что самым популярным сервисом в мире является Facebook (2,9 млрд пользователей). На втором месте стоит YouTube (2,6 млрд), на третьем — WhatsApp (2 млрд). А вот Telegram занял 13 место с 550 млн пользователей. В среднем пользователи мессенджера для Android тратят на него по три часа в месяц. Отмечается также, что 42% пользователей Facebook заявили, что используют Telegram.