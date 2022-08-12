Telegram всё-таки разрешил блокировать получение голосовых сообщений от других

Блокировка входящих «голосовух» доступна только платным подписчикам мессенджера. С Premium вы сможете запретить собеседникам отправлять вам аудио- и видеосообщения. В настройках можно выбрать опции: «Все», «Мои контакты» или «Никто». Также можно задать исключения в виде отдельных пользователей.

Что касается подарков, то Telegram Premium со скидкой можно вручить другому пользователю сроком на 3, 6 или 12 месяцев.

И наконец в Telegram появилась платформа для создания новых эмодзи. Тоже доступна подписчикам.