Telegram всё-таки разрешил блокировать получение голосовых сообщений от других

Сегодня в 18:04
1 мин.
Telegram всё-таки разрешил блокировать получение голосовых сообщений от другихА ещё дарить подписку
Telegram выпустил обновление: теперь можно дарить друзьям подписку Telegram Premium, создавать собственные эмодзи и блокировать голосовые сообщения.
Блокировка входящих «голосовух» доступна только платным подписчикам мессенджера. С Premium вы сможете запретить собеседникам отправлять вам аудио- и видеосообщения. В настройках можно выбрать опции: «Все», «Мои контакты» или «Никто». Также можно задать исключения в виде отдельных пользователей.
Что касается подарков, то Telegram Premium со скидкой можно вручить другому пользователю сроком на 3, 6 или 12 месяцев.
И наконец в Telegram появилась платформа для создания новых эмодзи. Тоже доступна подписчикам.