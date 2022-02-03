Telegram выплатил штрафы за отказ удалить запрещенную в России информацию

Как сообщил “Интерфакс” со ссылкой на базу данных ФССП, в отношении Telegram были прекращены три исполнительных производства о взыскании штрафов на 5, 4 и 2 миллиона рублей.

Решение о взыскании этих штрафов было принято в январе на основании решения Таганского суда Москвы. Судебная инстанция оштрафовала компанию за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.

Сообщается, что в декабре 2021 года Telegram также полностью погасил задолженность по российским штрафам. Общая сумма которых была равна 15 миллионам рублей.