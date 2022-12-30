Telegram выпустил новогоднее обновление. Что в нём?

«Никто не будет скучать по 2022 году», — так начали разработчики Telegram свой рассказ об обновлении. Однако новые возможности мессенджера станут одним из приятных моментов в году.

Во-первых, в Telegram появились скрытые медиа. По аналогии со спойлерами-сообщениями, можно накинуть на отправляемое фото фильтр, который замутнит содержимое. Оно станет видно только по тапу.