Telegram выпустил новогоднее обновление. Что в нём?Много интересного!
Telegram выпустил последнее в 2022 году обновление. Пользователям стали доступны множество интересных «фишек», в том числе спойлеры на медиафайлы.
Фото: Telegram
«Никто не будет скучать по 2022 году», — так начали разработчики Telegram свой рассказ об обновлении. Однако новые возможности мессенджера станут одним из приятных моментов в году.
Во-первых, в Telegram появились скрытые медиа. По аналогии со спойлерами-сообщениями, можно накинуть на отправляемое фото фильтр, который замутнит содержимое. Оно станет видно только по тапу.
Во-вторых, Telegram теперь может стать ещё легче. Вы можете удалить мультимедиа и документы из памяти телефона и повторно загрузить их из облака Telegram в любое время. Можно добавить отдельные настройки автоматического удаления кэшированных медиафайлов из приватных чатов, групп и каналов.
Кроме того, был переработан медиаредактор Telegram. Инструменты рисования теперь динамически изменяют ширину в зависимости от скорости рисования и автоматически сглаживают линии. Также появился новый инструмент размытия для редактирования конфиденциальных данных. При добавлении текста к фотографиям или видео теперь вы можете изменить его размер, шрифт и фон.
Появились новые возможности и для сохранения контактов. Теперь при их редактировании вы можете сами выбрать для них картинку — только вы увидите её в профиле. Что касается вашего собственного изображения профиля, вы теперь можете выбирать, кто может его видеть.
Помимо этого появились новые анимации, эмодзи и функции для групповых чатов.