Опубликовано 16 января 2025, 16:361 мин.
Telegram заблокировал канал «Z-библиотеки»Telegram закрыл каналы Z-Library и Anna’s Archive из-за нарушения авторских прав
Telegram удалил каналы двух популярных теневых онлайн-библиотек, Z-Library и Anna’s Archive, за нарушение авторских прав. Оба сервиса, известные тем, что выкладывали книги без соответствующих разрешений, использовали Telegram для общения со своей аудиторией. В Telegram они старались не давать прямых ссылок на незаконный контент.
Канал Z-Library, имеющий более 630 000 подписчиков, ранее был «отмечен» за распространение ссылок на материалы, защищенные авторским правом, что заставило их отказаться от прямых ссылок на свой сайт и вместо этого направлять пользователей на сторонние сайты, такие как Wikipedia и Reddit. Аналогичных мер предосторожности придерживался и Anna’s Archive.
Несмотря на эти усилия, оба канала были удалены на этой неделе, причем Telegram не предупредил об этом заранее. Теперь платформы недоступны, а Telegram заявил, что каналы были удалены из-за проблем с авторскими правами.
Z-Library уже создал новый канал, пишут СМИ.
Источник:TorrentFreak
Автор:Максим Многословный
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