Telegram заблокировал канал «Z-библиотеки»

Канал Z-Library, имеющий более 630 000 подписчиков, ранее был «отмечен» за распространение ссылок на материалы, защищенные авторским правом, что заставило их отказаться от прямых ссылок на свой сайт и вместо этого направлять пользователей на сторонние сайты, такие как Wikipedia и Reddit. Аналогичных мер предосторожности придерживался и Anna’s Archive.

Несмотря на эти усилия, оба канала были удалены на этой неделе, причем Telegram не предупредил об этом заранее. Теперь платформы недоступны, а Telegram заявил, что каналы были удалены из-за проблем с авторскими правами.

Z-Library уже создал новый канал, пишут СМИ.