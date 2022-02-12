Telegram заблокировал каналы по требованию немецких властей

В МВД Германии заявили, что Telegram «больше не должен быть ускорителем для правых экстремистов, идеологов заговора и других агитаторов». В целом, немецкие власти хотят, чтобы мессенджер удалял сообщения, которые разжигают ненависть или содержат угрозы смертью.

Журналисты выяснили также, что на руководство Telegram надавило Министерство внутренних дел и Федеральное ведомство уголовной полиции. 10 февраля стороны провели заседание и договорились о «тесном контакте».

Германия «взялась» за Telegram уже давно. Всё из-за поправок в «Закон о защите прав в Сети». Согласно ему, соцсети с более чем 2 млн пользователей должны сообщать властям о противоправном контенте, а также удалять посты и отчитываться перед уголовной полицией.