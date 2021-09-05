Telegram заблокировал военизированную группу антипрививочников, которые хотели атаковать центры вакцинации

Группа называлась Veterans 4 Freedom. Её основал бывший десантник Королевской морской пехоты. Группа состоит из более чем 200 бывших военнослужащих и женщин, выступающих против вакцинации. Члены группы общались через Telegram. Там они обсуждали возможное нападение на центры вакцинации. Один из участников даже публиковал регистрационные номера автомобилей сотрудников центра.

Члены группы утверждали, что у них есть 16 оперативных «ячеек», секретное командование, а также обсуждали покупку смертоносных арбалетов.

Обнародование информации об этой группе сломало планы участников. Veterans 4 Freedom начала сама распускаться после шумихи.