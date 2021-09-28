Telegram закрыл один из крупнейших каналов антипрививочников

Причиной блокировки стало разжигание ненависти к врачам, которые ставят прививки. «Газета.ру» процитировала сообщение о об этом решении модераторов: «Этот канал и связанный с ним групповой чат разжигали насилие в отношении врачей, проводящих вакцинацию. Они опубликовали личные данные конкретных врачей и потребовали их казни... Ранее мы предупреждали администраторов этих каналов, чтобы они прекратили нарушение, но они не предприняли никаких действий».

Кроме того, модераторы получили требование прокуратуры Турина.

Ранее Дуров объяснил, что Telegram заблокировал бота «Умного голосования», чтобы остаться в магазинах приложений Google и Apple.