Telegram запретил вход в аккаунт через SMS на компьютере

Как пишет источник, клиенты Telegram Desktop, Telegram MacOS и все официальные веб-версии (Webogram, WebK, WebZ, React) больше не отправляют код для авторизации в Telegram через SMS. Чтобы войти в свой аккаунт, пользователю нужно мобильное устройство, на котором уже выполнена авторизация. Код придёт в приложении.

Что интересно, авторизация через SMS продолжает работать мобильных клиентах мессенджера, а также в неофициальных версиях Telegram Desktop.

Разработчики Telegram пока не прокомментировали ситуацию. Авторы Telegram Info отметили, что нововведение может быть очень неудобным — если под рукой нет устройства, на котором выполнена авторизация, придётся сначала скачать приложение Telegram на другом гаджете и войти в него. Насколько обоснованно нововведение с точки зрения безопасности, тоже неясно.