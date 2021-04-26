Telegram запустил приём платежей в любом чате

Если раньше в Telegram были только платёжные боты, то теперь принимать платежи можно с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате. Это работает в любом приложении, в том числе Telegram для компьютеров. В мессенджере есть возможность и оставить чаевые для поддержки любимого автора, кафе или магазина.

Сообщается, что платформа для платежей бесплатная, то есть Telegram не берёт комиссии. Также команда мессенджера утверждает, что не хранит платёжную информацию. Реквизиты перенаправляются напрямую платёжной системе. Также продавец получает адрес для доставки, чтобы отправить по нему товар.

Telegram запустил тестовый канал, в котором можно проверить новые функции. Для подключения магазина к платформе платежей не нужно согласование с Telegram.