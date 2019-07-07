Telegram заставил стикеры двигаться

Стикеры очень мало весят — по 20-30 КБ. Именно поэтому они быстро загружаются и доступны даже при плохом интернет-соединении. Кадровая частота анимации составляет 60 fps. Создать анимированные стикеры можно при помощи специального бота, как и обычные. При создании, кстати, частоту кадров можно задать самостоятельно. От команды Telegram доступны уже 9 наборов. Если вы их ещё не видите, то обновите приложение на версию 5.9 от 6 июля.

Впервые стикеры в Telegram появились в 2015 году. С тех пор многие другие приложения ввели подобные. Во «ВКонтакте», например, анимированные стикеры есть уже давно.