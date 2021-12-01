Telegram заставит неофициальные приложения показывать рекламу

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Telegram заставит неофициальные приложения показывать рекламуИ разработчики не считают это проблематичным
Недавно в Telegram появилась реклама, которая представляет собой текстовые сообщения в крупных каналах. Если до сего дня ещё и была надежда на то, что в неофициальных клиентах мессенджера реклама отображаться не будет, то теперь её не осталось.
Разработчики рассказали, что получили письмо от Telegram, в котором их попросили добавить официальную рекламу с 1 января 2022 года. До этой даты создатели клиентов должны убедиться, что приложение поддерживает и корректно отображает рекламные сообщения. Если разработчики этого не сделают, Telegram отключит таким клиентам доступ к API.
Некоторые создатели приложений уже согласились с этим. В Plus Messenger на Android уже есть реклама. Разработчики клиента iMe Messenger заявили, что не видят «ничего проблематичного» в поддержке Telegram с помощью отображения рекламы.
Источник: TJ