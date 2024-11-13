Телеканал выпустил отдельное приложение для VR-шлема Apple Vision Pro

Приложение включает режим полного экрана и функцию многозадачности, добавляя интерактивность. Для поклонников Taskmaster доступна уникальная среда, вдохновленная шоу, позволяющая смотреть эпизоды, находясь в стилизованной комнате. Другие стриминговые сервисы, такие как Paramount+ и Disney+, также предлагают похожие погружающие среды, включая тематику SpongeBob SquarePants.

Однако это приложение не включает доступ к Taskmaster VR, который по-прежнему доступен только через Steam VR и некоторые другие сервисы.