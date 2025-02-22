Темный режим не так уж сильно экономить энергию на ЖК-экранах: анализ

В эксперименте BBC приняли участие 10 человек, которые регулировали яркость MacBook Pro 2017 года с ЖК-экраном, просматривая сайт BBC Sounds в светлом и темном режиме. Удивительно, но 80% пользователей значительно увеличивали яркость при использовании темного режима, иногда потребляя больше энергии, чем в светлом режиме.

Поскольку ЖК-дисплеи не экономят энергию за счет отображения более темных цветов, исследование подчеркивает, что реальная экономия энергии зависит от технологии дисплея и поведения пользователя. Хотя OLED-экраны могут снизить энергопотребление на 3−9% (или до 47% при полной яркости), большинство ноутбуков и планшетов по-прежнему используют ЖК-дисплеи, что делает преимущества темного режима в плане энергопотребления «ограниченными».