Tencent выпустила бесплатный ИИ-инструмент для легкого создания 3D-моделей

Точность работы выросла в три раза, поддерживается до 36 миллиардов вокселей, а разрешение может достигать 1536³. ИИ способен угадывать скрытые части объектов, например, когда персонаж частично повернут или закрыт предметом, а текстуры теперь корректно обтекают объекты.

Hunyuan 3D 3.0 доступен бесплатно для всех через платформу Tencent. Для разработчиков есть облачное API, а для профессионалов тестируется Hunyuan 3D Studio — полный пакет для производства 3D-контента. В будущем планируется «опенсорсная» версия Hunyuan 3D Omni.