Теория «Мертвого Интернета» всё ближе: за три года 35% новых сайтов создали с ИИ

Опубликовано 30 апреля 2026, 14:56
Теория «Мертвого Интернета» всё ближе: за три года 35% новых сайтов создали с ИИБолее трети новых сайтов в интернете создаётся с помощью ИИ
Учёные из Лондонского имперского колледжа, Стэнфордского университета и др. изучили данные с конца 2022 года до середины 2025-го. Результат: 35,3% всех новых сайтов, появившихся в этот период, были созданы с помощью ИИ. Из них 17,6% — полностью сгенерированы нейросетью.
© Ferra.ru
Исследователи проверили несколько «распространённых страхов о влиянии ИИ на Интернет». Две проблемы подтвердились: с ростом числа ИИ-сайтов становится меньше «разнообразных мнений и идей», а сами тексты приобретают «слишком нарочитую, искусственную бодрость».
Учёные обещают создать постоянный инструмент для наблюдения за этим процессом, чтобы понять, какие типы сайтов страдают больше всего — по темам, языкам и другим признакам.
Эти цифры напомнили экспертам так называемую теорию «Мёртвого Интернета» — шутливую (а может уже и нет) идею о том, что уже сейчас большая часть сети управляется ботами, а не людьми.