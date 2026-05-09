Опубликовано 09 мая 2026, 09:081 мин.
Теперь и Disney нацелилась на создание «супер-приложения»Для всего
Помните, Маск из X (экс-Twitter) хочет сделать «супер-приложение для всего»? Disney задумался о похожем. Компания, как пишут СМИ, рассматривает возможность создания одного приложения, которое заменит сразу несколько существующих.
По данным Bloomberg, речь пока идёт об объединении платформы Disney+ с приложениями для парков развлечений (Disneyland Resort) и круизов (Disney Cruise Line Navigator). Переговоры на ранней стадии.
Внутри компании этот проект так и называют «супер-приложением».
Кстати, самый яркий пример такого приложения — китайский WeChat. Но у Disney цели «скромнее»: не добавлять (пока) туда платежи и переписку, а просто собрать свои развлекательные сервисы в одном месте.