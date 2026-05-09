Теперь и Disney нацелилась на создание «супер-приложения»

По данным Bloomberg, речь пока идёт об объединении платформы Disney+ с приложениями для парков развлечений (Disneyland Resort) и круизов (Disney Cruise Line Navigator). Переговоры на ранней стадии.

Внутри компании этот проект так и называют «супер-приложением».

Кстати, самый яркий пример такого приложения — китайский WeChat. Но у Disney цели «скромнее»: не добавлять (пока) туда платежи и переписку, а просто собрать свои развлекательные сервисы в одном месте.