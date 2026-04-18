Теперь и Perplexity выпустила ИИ-ассистента для компьютеров Mac

Опубликовано 18 апреля 2026, 04:421 мин.
Теперь и Perplexity выпустила ИИ-ассистента для компьютеров MacНедавно то же провернула Google
Perplexity представила Personal Computer. Это ИИ-помощник для компьютеров Mac, который может самостоятельно работать с файлами, программами и интернетом.
© Perplexity
Помощник после запроса откроет нужное приложение (например, «Заметки»), разберётся, что именно нужно сделать, и приступит к работе. Он может обращаться к документам, переписке в iMessage и даже запускать другие ИИ-агенты. Ещё он умеет наводить порядок в папках: переименовывать файлы, создавать «структуру».
Управлять Personal Computer можно голосом, а за его работой «следить» с телефона. Все действия помощника записываются — всегда можно посмотреть, что он сделал, и отменить изменения. Компания обещает, что система работает в безопасной изолированной среде.
Пока приложение доступно только подписчикам Perplexity Pro.