Приложения
Опубликовано 12 августа 2026, 12:09
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Теперь и у компании Маска SpaceXAI появилась платформа для ИИ-агентов — Grok Bot

ИИ-помощники — в каждый компьютер
SpaceXAI выпустила Grok Bot. Платформа для ИИ-агентов передаёт работу за компьютером… группам ИИ-агентов. Их используются, чтобы автоматизировать рутину. Они, например, способны входить в приложения и на сайты так же, как это делает человек, запоминать, что делали раньше и т. д. Сейчас такие агенты стали «трендом».
Теперь и у компании Маска SpaceXAI появилась платформа для ИИ-агентов — Grok Bot

© SpaceXAI

Пользователь может показать последовательность действий один раз. ИИ запомнит её, учтет предпочтения и станет повторять самостоятельно. При этом агенты сами координируют действия в общем чате, где один руководит, а остальные выступают «специалистами».

Пока что доступ к ней имеют только подписчики тарифов SuperGrok Heavy, Cursor Ultra и Cursor Teams Premium. Для крупных компаний открыт лист ожидания. Программа работает на Windows, macOS, Linux и iOS. Версия для Android появится позже.

Агенты здесь используют интерфейсы, а не API. В SpaceXAI говорят, что и сами уже используют их внутри компании.

Источник:x.ai
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#Илон Маск
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