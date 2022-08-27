«Теперь люди могут найти ваше точное местоположение из Instagram*»: соцсеть объяснила спорный пост

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«Теперь люди могут найти ваше точное местоположение из Instagram*»: соцсеть объяснила спорный постПост завирусился и заставил всех волноваться
Генеральный директор Instagram (*принадлежит Meta, которую в РФ признали экстремистской и запретили) Адам Моссери опроверг утверждения о том, что приложение отслеживает данные о местоположении пользователей и делится ими с его подписчиками. Такое предположение возникло после того, как в соцсети появился и завирусился странный пост.
В посте утверждалось, что «недавнее обновление iOS» сделало так, что «люди теперь могут найти ваше точное местоположение из Instagram». Это побудило многих пользователей зайти в настройки приложения на своём телефоне и отключить разрешения на определение местоположения.
Адам Моссери объяснил, что волноваться не очень. Эти разрешения позволяют Instagram лишь автоматически ставить тэги местоположения на посты. Приложение не делится данными пользователя с другими людьми.