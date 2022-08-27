«Теперь люди могут найти ваше точное местоположение из Instagram*»: соцсеть объяснила спорный пост

В посте утверждалось, что «недавнее обновление iOS» сделало так, что «люди теперь могут найти ваше точное местоположение из Instagram». Это побудило многих пользователей зайти в настройки приложения на своём телефоне и отключить разрешения на определение местоположения.

Адам Моссери объяснил, что волноваться не очень. Эти разрешения позволяют Instagram лишь автоматически ставить тэги местоположения на посты. Приложение не делится данными пользователя с другими людьми.