Теперь покупать товары можно прямо в YouTube

16:51, 15 ноября 2022
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Теперь покупать товары можно прямо в YouTubeНо пока не во всех странах
YouTube представил новую функцию для коротких роликов Shorts. Теперь пользователи смогут покупать товары прямо там.
Пока нововведение доступно только в некоторых странах — США, Индии, Бразилии, Канаде и Австралии. Помимо этого, YouTube тестирует с некоторыми блогерами схему «партнёрского маркетинга». То есть компания будет выплачивать вознаграждения за размещение в видео реферальных ссылок на товары.
Так YouTube пытается диверсифицировать потоки доходов во период, когда цифровая реклама испытывает трудности.