Теперь покупать товары можно прямо в YouTube

Пока нововведение доступно только в некоторых странах — США, Индии, Бразилии, Канаде и Австралии. Помимо этого, YouTube тестирует с некоторыми блогерами схему «партнёрского маркетинга». То есть компания будет выплачивать вознаграждения за размещение в видео реферальных ссылок на товары.

Так YouTube пытается диверсифицировать потоки доходов во период, когда цифровая реклама испытывает трудности.