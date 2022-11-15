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16:51, 15 ноября 2022
1 мин.

Теперь покупать товары можно прямо в YouTube

Но пока не во всех странах

YouTube представил новую функцию для коротких роликов Shorts. Теперь пользователи смогут покупать товары прямо там.

Теперь покупать товары можно прямо в YouTube

Пока нововведение доступно только в некоторых странах — США, Индии, Бразилии, Канаде и Австралии. Помимо этого, YouTube тестирует с некоторыми блогерами схему «партнёрского маркетинга». То есть компания будет выплачивать вознаграждения за размещение в видео реферальных ссылок на товары.

Так YouTube пытается диверсифицировать потоки доходов во период, когда цифровая реклама испытывает трудности.

Источник фото:unsplash
Источник:FT
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