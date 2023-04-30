Теперь с нейросетью ChatGPT можно поговорить по видеозвонку

Теперь с нейросетью ChatGPT можно поговорить по видеозвонкуОтветы вы получите с небольшой задержкой, но опыт интересный
Animato Inc запустила новое приложение под названием Call Annie, которое позволяет пользователям звонить и разговаривать с виртуальным ботом-аватаром по имени Энни. Ответы Энни генерируются с помощью ChatGPT.
Хотя приложение бесплатно в использовании, в настоящее время оно доступно только для устройств на базе iOS, а для видеосвязи требуется iPhone 12 или более новые модели из-за высокой нагрузки на аппаратное обеспечение смартфона.
Однако авторы приложения отмечают, что программа все еще находится на стадии обучения. При этом Энни может быть настроена, например, стать личным помощником или экспертом по определенной теме.
Хотя в работе приложения могут быть некоторые сбои, интересно посмотреть, как виртуальные боты на базе ИИ, такие как Энни, могут стать частью нашей повседневной жизни в будущем.