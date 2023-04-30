Теперь с нейросетью ChatGPT можно поговорить по видеозвонку

Однако авторы приложения отмечают, что программа все еще находится на стадии обучения. При этом Энни может быть настроена, например, стать личным помощником или экспертом по определенной теме.

Хотя в работе приложения могут быть некоторые сбои, интересно посмотреть, как виртуальные боты на базе ИИ, такие как Энни, могут стать частью нашей повседневной жизни в будущем.