Теперь в WhatsApp на iPhone можно создавать собственные стикеры из фотографий

Новая функция была незаметно добавлена ​​в WhatsApp для iOS версии 23.3.77, которая уже доступна в App Store. Пользователи могут легко выбрать одну из своих фотографий, чтобы превратить её в стикер. Однако есть одна загвоздка.

К сожалению, здесь нет понятного интерфейса для создания набора стикеров. WhatsApp отделяет объект от фотографии при использовании жеста перетаскивания. Для этого нужно открыть приложение «Фотографии» на iPhone, выбрать снимок, нажать и удерживать объект, который вы хотите превратить в стикер, а затем перетащить его в чат WhatsApp. Затем мессенджер спросит вас, хотите ли вы превратить эту фотографию в стикер. После отправки он останется в вашей коллекции.