Теперь в YouTube можно проводить совместные трансляции

Функция Go Live Together стала доступна в мобильных приложениях YouTube для iOS и Android. Если у пользователя есть 50 и более подписчиков, он может пригласить любого другого пользователя для совместной трансляции. Одновременно в ней могут участвовать не более двух человек. Однако позволяется менять гостей в течение всего эфира.

Пока в веб-версии YouTube этой функции нет.