Теперь «ВКонтакте» можно запустить на часах Apple Watch

Приложение vk.com/watch будет присылать уведомления из соцсети, позволит слушать треки VK Музыки без необходимости доставать смартфон из кармана, общаться с друзьями. Есть возможность переключаться между чатами.

Приложение для Apple Watch также синхронизируется с «Шагами ВКонтакте», чтобы соревноваться с друзьями. Помимо этого, доступна личная цифровая визитка. Чтобы быстро поделиться профилем «ВКонтакте» с собеседником, нужно открыть в приложении персональный QR-код и показать его для сканирования.