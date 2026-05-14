Теперь все функции ИИ встроены прямо в браузер Microsoft Edge

Опубликовано 14 мая 2026, 20:081 мин.
Теперь все функции ИИ встроены прямо в браузер Microsoft EdgeРаньше среда была отдельной
Microsoft отказалась от отдельного «режима Copilot» в браузере Edge. Все возможности ИИ и так уже работают прямо в браузере без специального режима. Причём как на компьютерах, так и на смартфонах.
Copilot в Edge может сравнивать информацию с нескольких открытых вкладок, есть функция, что сохраняет, например, планирование поездки или подбор покупок, дабы вернуться к ним через несколько дней. На смартфонах работает голосовое управление и режим «Поделиться экраном».
Copilot также может заглядывать в историю браузера, если вы разрешите. Он также недавно стал помнить предыдущие чаты.
А ещё ИИ умеет превращать открытые вкладки в подкаст на английском языке.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный