Теперь все нужные вкладки будут под рукой: в Google Chrome появилась полезная функция

Пока функция тестируется в настольной версии браузера Google Chrome Canary 110. Самое важное, что сохранённая группа вкладок не будет удалена с панели закладок при перезапуске браузера.

Кроме того, группы вкладок можно будет синхронизировать между устройствами. Чтобы опробовать функцию, нужно включить в экспериментальном браузере настройку Tab Groups Save в разделе chrome://flags. Сохранённые группы будут отличаться от остальных закладок подложкой в выбранном пользователем цвете.