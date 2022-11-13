Приложения
21:50, 13 ноября 2022
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Теперь все нужные вкладки будут под рукой: в Google Chrome появилась полезная функция

Пока она тестируется

В браузере Google Chrome появилась функция, которая позволяет сохранять группы вкладок на панели закладок. Благодаря этому можно быстро получать доступ к нужным страницам.

Теперь все нужные вкладки будут под рукой: в Google Chrome появилась полезная функция

Пока функция тестируется в настольной версии браузера Google Chrome Canary 110. Самое важное, что сохранённая группа вкладок не будет удалена с панели закладок при перезапуске браузера.

Кроме того, группы вкладок можно будет синхронизировать между устройствами. Чтобы опробовать функцию, нужно включить в экспериментальном браузере настройку Tab Groups Save в разделе chrome://flags. Сохранённые группы будут отличаться от остальных закладок подложкой в выбранном пользователем цвете.

Источник фото:Unsplash
Источник:Ghacks
Теги:
#GOOGLE CHROME
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#браузер
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