Термометр в смартфонах Google Pixel получил небольшое обновление

Опубликовано 14 декабря 2024, 10:301 мин.
Термометр в смартфонах Google Pixel получил небольшое обновлениеGoogle обновляет иконку термометра
Google обновила иконку приложения Pixel Thermometer, заменив старый детальный дизайн на более простой и универсальный вариант, пишут СМИ. На предыдущей иконке был изображен термометр со ртутью и разноцветными точками на черном фоне. В новом дизайне термометр изображен белым на светло-голубом фоне, что роднит его с другими эксклюзивными для Pixel приложениями, такими как Magnifier, Tips и Weather.
Обновление, версия 1.0.700924790, также включает в себя обновление цвета самого приложения и исправление ошибок. Из-за отсутствия серьезных изменений в функциях, пользователи надеются, что в будущем всё же появятся нововведения, например, плитка быстрых настроек.
Google Pixel Thermometer, доступный на моделях Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, позволяет измерять температуру тела и объектов. Эта функция была представлена в рамках обновления Pixel Feature Drop и считается "функцией медицинского уровня".