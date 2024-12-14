Термометр в смартфонах Google Pixel получил небольшое обновление

Google обновляет иконку термометра

Google обновила иконку приложения Pixel Thermometer, заменив старый детальный дизайн на более простой и универсальный вариант, пишут СМИ. На предыдущей иконке был изображен термометр со ртутью и разноцветными точками на черном фоне. В новом дизайне термометр изображен белым на светло-голубом фоне, что роднит его с другими эксклюзивными для Pixel приложениями, такими как Magnifier, Tips и Weather.