Терпение лопнуло? Илон Маск послал Disney и Apple «на три буквы» на фоне ухода рекламы из Twitter

Послание Маска рекламодателям, обеспокоенным его поведением, было предельно ясным: «Идите на***». Обращаясь к аудитории, Маск особо выделил генерального директора Disney Боба Игера, заявив, что если рекламодатели хотят попытаться шантажировать его деньгами, им стоит подумать еще раз.

Известные рекламодатели отказались от поддержки после того, как Маск публично поддержал антисемитский пост на X, что вызвало значительный кризис рекламных доходов платформы.

Вызывающая позиция Маска заставляет задуматься о будущем X, поскольку компания сталкивается с финансовыми проблемами и растущим числом противоречий.