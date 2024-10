The New York Times обвинила ИИ-поисковик Perplexity в нарушении авторских прав

Использование ее контента без разрешения

The New York Times усилил свою борьбу с ИИ-компаниями, направив письмо Perplexity, обвиняя ИИ-поисковик в использовании ее контента без разрешения. The Times, уже участвующий в судебном процессе против OpenAI и Microsoft по аналогичным обвинениям, утверждает, что действия Perplexity нарушают его авторские права и права интеллектуальной собственности.