The New York Times обвинила ИИ-поисковик Perplexity в нарушении авторских прав

Опубликовано 17 октября 2024, 13:301 мин.
The New York Times обвинила ИИ-поисковик Perplexity в нарушении авторских правИспользование ее контента без разрешения
The New York Times усилил свою борьбу с ИИ-компаниями, направив письмо Perplexity, обвиняя ИИ-поисковик в использовании ее контента без разрешения. The Times, уже участвующий в судебном процессе против OpenAI и Microsoft по аналогичным обвинениям, утверждает, что действия Perplexity нарушают его авторские права и права интеллектуальной собственности.
Perplexity отрицает эти обвинения, утверждая, что не собирает контент для обучения ИИ, а скорее индексирует веб-страницы, чтобы предоставлять пользователям фактическую информацию. Компания также подчеркнула, что заключила сделки с несколькими издателями, включая Fortune, Time и The Texas Tribune, для решения проблем использования контента.
Видимо, история заканчиваться не собирается, и впереди нас ждут всё больше подобных случаев. Потому что для ИИ нужно всё больше данных, чтобы не стагнировать.