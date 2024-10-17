The New York Times обвинила ИИ-поисковик Perplexity в нарушении авторских прав

Perplexity отрицает эти обвинения, утверждая, что не собирает контент для обучения ИИ, а скорее индексирует веб-страницы, чтобы предоставлять пользователям фактическую информацию. Компания также подчеркнула, что заключила сделки с несколькими издателями, включая Fortune, Time и The Texas Tribune, для решения проблем использования контента.

Видимо, история заканчиваться не собирается, и впереди нас ждут всё больше подобных случаев. Потому что для ИИ нужно всё больше данных, чтобы не стагнировать.