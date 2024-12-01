Threads и Bluesky стремительно растут. Соперничество клонов Twitter обострилось

Но вот что интересно — редактор по работе с аудиторией Guardian Australia отметил, что реферальный трафик с Bluesky на The Guardian вдвое больше, чем с Threads. Вице-президент Boston Globe сообщил, что трафик с Bluesky в три раза выше, а количество платных цифровых подписок в 4,5 раза больше по сравнению сThreads.

Чтобы конкурировать с *Threads, компания представила новые функции, включая пользовательские ленты и улучшенные инструменты поиска и трендов. Рост Bluesky привлек также инвестиционный интерес после недавнего раунда финансирования в размере 15 миллионов долларов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена