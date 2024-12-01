Threads и Bluesky стремительно растут. Соперничество клонов Twitter обострилось

Опубликовано 01 декабря 2024, 22:301 мин.
*Threads и Bluesky стремительно растут. Соперничество клонов Twitter обострилосьА где сидите вы?
По данным The Verge, в ноябре аудитория *Threads компании *Meta выросла на 12% и достигла 307 миллионов пользователей. В этом месяце на платформе появилось более 35 миллионов новых пользователей, в том числе 20 миллионов с середины ноября. Bluesky, растущий конкурент, также набирает обороты. С 15 миллионов пользователей в начале ноября она выросла до более чем 22 миллионов. В течение нескольких дней Bluesky ежедневно пополнялся примерно на миллион пользователей, сообщает Axios.
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Но вот что интересно — редактор по работе с аудиторией Guardian Australia отметил, что реферальный трафик с Bluesky на The Guardian вдвое больше, чем с Threads. Вице-президент Boston Globe сообщил, что трафик с Bluesky в три раза выше, а количество платных цифровых подписок в 4,5 раза больше по сравнению сThreads.
Чтобы конкурировать с *Threads, компания представила новые функции, включая пользовательские ленты и улучшенные инструменты поиска и трендов. Рост Bluesky привлек также инвестиционный интерес после недавнего раунда финансирования в размере 15 миллионов долларов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена