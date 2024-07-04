Чтобы «отметить» это достижение, Metaвыпустила обновление мобильного приложения Threads, в котором появились «кастомные» иконки, разработанные сообществом. Пользователи могут выбрать одну из пяти, все они станут доступны до 12 июля.

С момента своего появления приложение Threads* претерпело значительные изменения, в результате которых были устранены первоначальные пробелы в функциях, пишут СМИ. Теперь в приложении есть веб-версия, встроенный перевод, хронологический поиск, быстрое переключение между аккаунтами, теги, API и интеграция с fediverse.

Кто-то даже считает Threads* сильной альтернативой экс-Twitter.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена