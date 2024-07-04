Опубликовано 04 июля 2024, 18:45
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Threads* - конкурент Twitter — собрал 175 млн пользователей всего за годДень рождения
Платформа микроблогов Threads* от Meta* отмечает свою первую годовщину. Запущенная на фоне споров вокруг X (бывший Twitter), Threads быстро набрала 100 миллионов зарегистрированных пользователей в течение пяти дней. Спустя год соцсеть насчитывает 175 миллионов ежемесячных активных пользователей.
Чтобы «отметить» это достижение, Metaвыпустила обновление мобильного приложения Threads, в котором появились «кастомные» иконки, разработанные сообществом. Пользователи могут выбрать одну из пяти, все они станут доступны до 12 июля.
С момента своего появления приложение Threads* претерпело значительные изменения, в результате которых были устранены первоначальные пробелы в функциях, пишут СМИ. Теперь в приложении есть веб-версия, встроенный перевод, хронологический поиск, быстрое переключение между аккаунтами, теги, API и интеграция с fediverse.
Кто-то даже считает Threads* сильной альтернативой экс-Twitter.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена