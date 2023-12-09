Threads* от авторов Instagram* собирается завоевать Европу на фоне драмы с регуляторами

Европейским любителям Instagramдаже предложили небольшую «игру»: если выполнить поиск по слову «билет» в приложении, можно найти цифровое приглашение в Threads, а также сканируемый QR-код и время запуска, которое может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится пользователь.

The Verge связались с Meta*, чтобы узнать, какие страны ЕС станут частью революции Threads. Следите за обратным отсчетом, который обещает встряску социальных сетей в самом сердце Европы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена