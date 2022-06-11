TikTok будет сам не давать пользователям проводить в приложении слишком много времени

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TikTok будет сам не давать пользователям проводить в приложении слишком много времениСтранный шаг
TikTok анонсировал меры, которые предпринимает, чтобы помочь пользователям не тратить всё свободное время в приложении. Они уже могут устанавливать дневные лимиты экранного времени, а через несколько недель ещё и смогут в принципе контролировать количество времени, которое проводят в TikTok.
Новая опция позволит установить регулярные перерывы в экранном времени. Приложение будет сообщать пользователям, когда им следует сделать перерыв. Количество экранного времени может быть установлено любым.
Кроме того, пользователи TikTok в возрасте от 13 до 17 лет, которые использовали приложение более 100 минут в течение одного дня, при следующем его открытии получат напоминание об установке ограничения экранного времени.
В первом квартале 2022 года TikTok стал самым загружаемым приложением в мире.