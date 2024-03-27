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Приложения
Опубликовано 27 марта 2024, 15:45
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TikTok бьют по всем фронтам: не только Сенат, но и регулятор США напомнил о себе

Приложение столкнулось с потенциальным иском FTC
TikTok сталкивается с растущим давлением в США. Помимо предложенного Сенатом законопроекта, который может привести к его запрету, Федеральная торговая комиссия США (FTC) приближается к завершению многолетнего расследования, которое может привести к судебному иску или крупному штрафу, сообщает Politico.

Расследование FTC посвящено тому, как TikTok соблюдает конфиденциальность и безопасность пользователей, особенно в отношении данных детей. Основное внимание уделяется двум ключевым областям.

Нарушения Закона о защите частной жизни детей в Интернете (COPPA). FTC изучает вопрос о том, нарушил ли TikTok COPPA, который регулирует сбор и использование данных детей младше 13 лет.

В рамках расследования также рассматриваются заявления о том, что TikTok вводил пользователей в заблуждение, отказывая в доступе к данным американских пользователей, находящихся в Китае.

Кроме того, FTC может наказать TikTok за нарушение условий соглашения с регулирующими органами о конфиденциальности данных, заключенного в 2019 году. Это расследование добавляет еще один слой неопределенности в будущее TikTok в США, на его крупнейшем рынке. После быстрого одобрения в Палате представителей Сенат в настоящее время рассматривает законопроект, который может заставить материнскую компанию TikTok, ByteDance, либо продать приложение, либо подвергнуться полному запрету.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#TikTok
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#сша
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#приложение
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#запрет