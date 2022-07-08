TikTok-челлендж стал причиной смерти семерых детей. Заявление в суде

В одном из исков, поданном против компании в июне, утверждается, что по меньшей мере семь детей умерли в прошлом году, пытаясь выполнить челлендж, который "побуждает пользователей душить себя ремнями или чем-либо подобным, пока они не потеряют сознание". Все дети, которые, если верить иску, умерли, были моложе 15 лет.

Мать 10-летнего ребенка из Пенсильвании также подала в суд на компанию, утверждая, что приложение "подталкивает к чрезвычайно и неприемлемо опасным челленджам". В ответ на этот иск TikTok сообщил The Washington Post, что он заблокировал пользователям возможность поиска видео по запросу “blackout challenge” - вместо этого пользователи видят один из экранов предупреждения, где говорится, что "некоторые онлайн-задания могут быть опасными".

Однако в последнем иске говорится, что дети не искали челлендж напрямую. Вместо этого “TikTok поместил эти ролики прямо перед ними на главном экране приложения”.