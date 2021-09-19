TikTok добавил ограничение по времени для детей в Китае

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TikTok добавил ограничение по времени для детей в КитаеРазвлекаться китайским детям становится всё сложнее
Китайская версия TikTok под названием Douyin начала ограничивать время, в течение которого китайцы младше 14 лет могут пользоваться приложением. Теперь им не положено «залипать» в TikTok более 40 минут в день.
Об этом сообщила сама компания-владелец ByteDance. Новый детский режим приложения соответствует ограничениям китайского правительства на доступ к видеоиграм для детей. По заявлению компании, подростки до 14 лет смогут получить доступ к Douyin с 6 утра до 10 вечера. За пределами этого «окна» запускать приложение будет нельзя.
Правила будут применяться к «пользователям, прошедшим аутентификацию с использованием настоящего имени» в возрасте до 14 лет. ByteDance призвала родителей помочь своим детям завершить процесс аутентификации.
Кроме того, компания заявила, что контент в детском режиме TikTok теперь будет включать в себя образовательные материалы, например о научных экспериментах.