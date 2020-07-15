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TikTok грозит большой штраф из-за политики по данным детей
В Южной Корее
TikTok грозит большой штраф из-за политики по данным детей. Южная Корея обвинила платформу в том, что она не может защитить конфиденциальную информацию.
Комиссия связи Кореи оштрафовала TikTok на 186 млн вон (около 10 млн рублей). Причина претензий в том, что компания не защищает достаточно хорошо личные данные пользователей, особенно детей.
Комиссия начала расследование ещё в октябре 2019 года и обнаружила, что TikTok собирала данные детей младше 14 лет без согласия их законных представителей. Как минимум 60 тысяч записей было собрано в период с 31 мая 2017 года по 6 декабря 2019.
Также TikTok обвиняют в том, что компания не уведомила пользователей о передаче их данных за границу.