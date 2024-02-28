TikTok и Instagram* стоит насторожиться: приложение Lapse получило $ 30 млн

Lapse предлагает собственный опыт по сравнению с другими соцсетями. Приложение имитирует классическую пленочную фотографию, позволяя пользователям снимать и делиться фотографиями с фильтрами в винтажном стиле. Lapse сразу открывает камеру, поощряя «спонтанную фотосъемку». Пользователи могут реагировать на фотографии друзей с помощью смайликов и текста, а также просматривать отдельную ленту с публично опубликованными фотографиями. «По сути, это общая одноразовая камера для ваших друзей», — объясняет Силвертаун.

Команда Lapse, базирующаяся в Лондоне, в настоящее время состоит из 18 человек.

Изначально стратегия развития приложения основывалась на реферальной системе, требующей от пользователей приглашать других, прежде чем получить доступ. Эта тактика оказалась успешной и вывела Lapse на первое место в рейтингах App Store США и Великобритании в прошлом году.

Хотя эстетика одноразовых камер не совсем нова (Instagram* когда-то предлагал подобный опыт, а Dispo пережил всплеск популярности в 2021 году), Lapse пытается выделиться, делая акцент на более «интимном» и «аутентичном» опыте.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена