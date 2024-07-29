TikTok изучал интерес пользователей к таким темам, как аборты, оружие и религия

Это, по мнению Минюста, создает риск манипулирования контентом и вызывает опасения по поводу того, что конфиденциальные данные могут храниться на серверах в Китае. TikTok опровергает эти обвинения, называя попытки запретить приложение неконституционными.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в апреле, обязывает китайскую материнскую компанию TikTok, ByteDance, либо продать приложение, либо убрать его с американского рынка.