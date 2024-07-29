TikTok изучал интерес пользователей к таким темам, как аборты, оружие и религия

Опубликовано 29 июля 2024, 09:45
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TikTok изучал интерес пользователей к таким темам, как аборты, оружие и религияМинюст США выступает против попытки TikTok отменить запрет
Министерство юстиции США призвало федеральный суд отклонить попытку TikTok отменить закон, который может привести к запрету приложения в США. В заявлении Минюста, поданном в Апелляционный суд округа Колумбия, говорится о том, что TikTok использовал внутренние инструменты для сбора данных о пользователях на такие чувствительные темы, как аборты, контроль над оружием и религия.
Это, по мнению Минюста, создает риск манипулирования контентом и вызывает опасения по поводу того, что конфиденциальные данные могут храниться на серверах в Китае. TikTok опровергает эти обвинения, называя попытки запретить приложение неконституционными.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в апреле, обязывает китайскую материнскую компанию TikTok, ByteDance, либо продать приложение, либо убрать его с американского рынка.