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TikTok лишил WhatsApp статуса самого скачиваемого приложения
В январе, по крайней мере
Аналитическая компания Sensor Tower поделилась данными по состоянию рынка мобильных приложений. Как оказалось, сервис для обмена музыкальными видео TikTok лишил мессенджер WhatsApp статуса самого скачиваемого приложения.
TikTok, или Douyin (китайское название сервиса), был скачан в январе 2020 года 104 млн раз в Google Play Store и App Store. Таким образом приложение обошло WhatsApp, став самым скачиваемым в данном месяце. Загрузки TikTok выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрём 2019 года, скачивания увеличились на 27%.
Статистика показывает, что тремя крупнейшими рынками для TikTok в указанный период являлись Индия, Бразилия и США.
Сообщается, что за всё время приложение скачали более 1,82 млрд раз.