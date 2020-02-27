TikTok лишил WhatsApp статуса самого скачиваемого приложения

TikTok, или Douyin (китайское название сервиса), был скачан в январе 2020 года 104 млн раз в Google Play Store и App Store. Таким образом приложение обошло WhatsApp, став самым скачиваемым в данном месяце. Загрузки TikTok выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрём 2019 года, скачивания увеличились на 27%.

Статистика показывает, что тремя крупнейшими рынками для TikTok в указанный период являлись Индия, Бразилия и США.

Сообщается, что за всё время приложение скачали более 1,82 млрд раз.