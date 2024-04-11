TikTok могут дать год отсрочки перед полным запретом в США

Сенатор Мария Кантвелл дала понять, что готова продлить срок, в течение которого ByteDance, китайский владелец TikTok, должен продать свои акции. В настоящее время законопроект, принятый Палатой представителей, предусматривает шестимесячный срок для продажи.

Кантвелл подчеркивает необходимость тщательной проверки, ссылаясь на «опасения по поводу национальной безопасности» и признавая возможные «юридические проблемы».

TikTok решительно выступает против потенциального запрета, утверждая, что он нарушает права на Первую поправку, которыми обладает огромная база американских пользователей. Компания настаивает на том, что у нее есть надежные меры безопасности данных, включая хранение данных американских пользователей в пределах страны.