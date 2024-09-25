Подписчики смогут пользоваться сервисом до 28 ноября, после чего все автопродления будут отменены. Пользователям рекомендуется перенести свои плейлисты на другие платформы до 28 октября и подать заявки на возврат средств до 28 ноября.

TikTok планирует сместить акцент на «укрепление партнерства» с существующими стриминговыми платформами, такими как Apple Music, Amazon Music и Spotify.

Закрытие компании последовало за рядом проблем, с которыми ByteDance столкнулась в музыкальной индустрии, включая споры с Universal Music Group по поводу авторских отчислений.