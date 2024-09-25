Опубликовано 25 сентября 2024, 15:511 мин.
TikTok Music — аналог Spotify — решили закрыть. Да, такой былУже в ноябре
ByteDance объявила о закрытии своего музыкального стримингового сервиса TikTok Music с 28 ноября 2024 года по всему миру. Первоначально сервис был запущен под названием Resso в Индии и Индонезии в 2019 году, затем был ребрендирован в TikTok Music и расширен до Бразилии, Сингапура, Австралии и Мексики. Однако он не смог завоевать популярность.
Подписчики смогут пользоваться сервисом до 28 ноября, после чего все автопродления будут отменены. Пользователям рекомендуется перенести свои плейлисты на другие платформы до 28 октября и подать заявки на возврат средств до 28 ноября.
TikTok планирует сместить акцент на «укрепление партнерства» с существующими стриминговыми платформами, такими как Apple Music, Amazon Music и Spotify.
Закрытие компании последовало за рядом проблем, с которыми ByteDance столкнулась в музыкальной индустрии, включая споры с Universal Music Group по поводу авторских отчислений.