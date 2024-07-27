TikTok начал тестировать аналог Shazam: достаточно напеть

В отличие от Shazam, где для распознавания песни требуется ее воспроизведение, Sound Search может определять мелодии по простому напеванию или фрагменту текста. Эта функция не только находит песню, но и отображает связанные с ней видеоролики в TikTok (кто бы сомневался).

В ходе тестирования инструмент быстро распознал такие популярные песни, как «Umbrella» Рианны, и специфические для TikTok, хотя с менее популярными треками он справился с трудом.

TikTok не назвал дату выхода функции на рынок.