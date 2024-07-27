Опубликовано 27 июля 2024, 18:45
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TikTok начал тестировать аналог Shazam: достаточно напеть"Sound Search" для поиска песен
TikTok поведал о «Поиске звука» — новой функции, которая позволит пользователям находить песни по их напеванию или воспроизведению. В настоящее время функция доступна для избранных пользователей в некоторых регионах и призвана составить конкуренцию Shazam.
В отличие от Shazam, где для распознавания песни требуется ее воспроизведение, Sound Search может определять мелодии по простому напеванию или фрагменту текста. Эта функция не только находит песню, но и отображает связанные с ней видеоролики в TikTok (кто бы сомневался).
В ходе тестирования инструмент быстро распознал такие популярные песни, как «Umbrella» Рианны, и специфические для TikTok, хотя с менее популярными треками он справился с трудом.
TikTok не назвал дату выхода функции на рынок.